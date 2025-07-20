جهاز الأمن الوطني: احباط مخططات بقايا النظام البائد والقبض على 40 متهمًا في ثلاث محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني، عن إحباط محاولات قادتها "جيوب هشة وفلول مرتبطة ببقايا النظام البائد" سعت لتأليب الرأي العام والتأثير على الأمن والاستقرار في البلاد، حيث جاء ذلك بعد جهد استخباري متواصل، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز. كما أوضح البيان أن هذه العناصر "الضالة" لجأت إلى خطابات مزيفة روجت لنظام البعث المحظور كغطاء لتسويق "أحلامهم الميتة" والتحريض على الدولة. كما تم رصد ترويج لما يسمى بـ"لواء 66" يُدار من الخارج لبث أفكار "النظام المقبور" عبر الفضاء الإلكتروني.

وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز، نفذت المفارز الأمنية عمليات نوعية أسفرت عن ضبط 40 متهمًا متورطًا في إدارة وتمويل محتوى طائفي والسعي لتنفيذ أعمال تخريبية. وقد اعترف بعض المتهمين بتلقي توجيهات ودعم من عناصر هاربة خارج البلاد، بحسب البيان.

كذلك أكد جهاز الأمن الوطني أن "هذه الشراذم وأوهامها لن تنجح في زعزعة استقرار البلاد أو إعادة إنتاج الفكر الديكتاتوري". وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق السياقات الأصولية، مع استمرار الجهد الأمني لملاحقة كل من "تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن".