وزارة الداخلية: تسجيل أكثر من 12 ألف مخالفة مرورية في مختلف المحافظات خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الداخلية، عن تسجيل أكثر من 12 ألف مخالفة مرورية في مختلف المحافظات خلال أمس السبت، حيث صرّح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان، بأن "مديريات المرور في عموم المحافظات واصلت جهودها اليومية لضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث".

كذلك أوضح ميري، أن "نتائج العمل الميداني ليوم السبت الموافق 19 تموز 2025، أسفرت عن تسجيل (12,150) مخالفة مرورية في مختلف المحافظات، وحجز (123) مركبة، إضافة إلى (80) دراجة نارية".

فيما ذكر "كما تم سحب (458) إجازة سوق و (159) سنوية تسجيل، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين".