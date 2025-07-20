وزارة التعليم العاليِّ: تحديد موعد إعلان نتائج القبول بالدراسات العليا

حدَّدتْ وزارة التعليم العاليِّ والبحث العلميِّ، يوم (24) تمّوز الحاليِّ موعدًا لإعلان نتائج القبول في برامج الدبلوم العاليِّ والماجستير والدكتوراه للعام الدراسيِّ الحاليِّ، بعد إعلان النتائج الأوليَّة في (10) من الشهر نفسه، إذ ذكر المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، حيدر العبودي، إنَّ الوزير نعيم العبودي وجَّه بمعالجة المقاعد الشاغرة من خلال منح خمس درجاتٍ إضافيَّةٍ للحالات الحرجة، وفق أعلى معدَّلٍ تفاضليّ، وذلك خلال المدَّة من (3 إلى 7) آب المقبل.

كذلك أوضح أنَّ تدوير المقاعد بين قناتي القبول العامّ والنفقة الخاصَّة سيكون بين (27 و31) تموز، بينما يُصدَر الأمر الجامعيُّ للمقبولين في (12) آب المقبل، لتبدأ الدراسة في (1) أيلول. وبيّن العبودي أنَّ عدد المقبولين بلغ (32) ألف طالبٍ ضمن (2421) برنامجًا دراسيًا.