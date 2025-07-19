إغلاق 153 مشروعاً مخالفاً لشروط الوقاية في النجف الاشرف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت (19 تموز 2025)، إغلاق أكثر من 153 مشروعاً داخل المحافظة لمخالفتها شروط الوقاية والسلامة.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة النجف، مفيد سالم الطاهر، في تصريح صحفي إن "مديرية الدفاع المدني نفّذت جولات ميدانية مكثفة لمتابعة شروط الوقاية والسلامة في عدد من المشاريع داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء محمد جابر ذياب، ومتابعة مدير الدفاع المدني العقيد رباح الخفاجي".

وأضاف الطاهر، أن "الحملة أسفرت عن إغلاق أكثر من 153 مشروعاً لم تلتزم بمعايير السلامة والوقاية المقرّرة"، مشيراً إلى أن "الحملة مستمرة وتشمل جميع مناطق المحافظة؛ بهدف ضمان بيئة آمنة وخالية من المخاطر على المواطنين."

وأكدت قيادة الشرطة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خططها الوقائية لتفادي تكرار حوادث الحريق والحفاظ على السلامة العامة في جميع الأنشطة التجارية والخدمية داخل المحافظة.

وفي ظل تصاعد المخاوف من تكرار حوادث الحرائق التي كشفتها فاجعة "هايبر ماركت الكوت" مؤخراً، والتي أعادت الجدل بشأن ضعف إجراءات السلامة في المشاريع التجارية والخدمية، بدأت المحافظات العراقية باتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة معايير الوقاية، ومنع تكرار الكوارث الناتجة عن الإهمال أو التجاوز على الضوابط القانونية.