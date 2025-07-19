اعتقال عصابة اعتدت على مسن وسرقت أمواله في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام الكرخ في بغداد، السبت، عن اعتقال عصابة اعتدت على مسن وسرقت أمواله.

وقالت المديرية في بيان، "تمكنت مفارز قسم البياع في مديرية مكافحة إجرام الكرخ من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين، أقدموا على الاعتداء بشكل وحشي على رجل مسن وسرقة مبلغ مالي منه تحت تهديد السلاح".

وأضاف البيان "فور وقوع الحادث، وجّه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء عدنان حسن حمد بتشكيل فريق عمل مختص من قسم البياع لمكافحة الإجرام، وبإشراف مباشر من مدير مكافحة إجرام الكرخ، تم فتح تحقيق موسع في القضية".

وتابع "بعد جهود ميدانية وتحقيقات دقيقة، أسفرت المتابعة المستمرة والرصد المتواصل لتحركات الجناة عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإيداعهم التوقيف لينالوا جزاءهم العادل".