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الصحة تنفي الاخبار المتداولة عن تفشي مرض الحمى النزفية في ذي قار


نفت وزارة الصحة، اليوم السبت (19 تموز 2025)، الاخبار المتداولة عن تفشي مرض الحمى النزفية في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب  إن "ما تم تداوله عن تفشي مرض الحمى النزفية في ذي قار نتيجة تناول لحوم غير مفحوصة أو مصابة هي معلومة غير دقيقة علمياً".

وفي وقت سابق أكدت لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار، تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية، مبينة أن المحافظة لا تزال تتصدر محافظات الجنوب في معدلات الإصابة.

وقال رئيس اللجنة، أحمد الخفاجي  إن "عدد الإصابات المسجلة رسميًا بمرض الحمى النزفية في دائرة صحة ذي قار خلال عام 2025 ارتفع إلى 74 إصابة، بينها حالتا وفاة"، مشيرًا إلى أن "هناك ست حالات تتلقى العلاج حالياً في الردهات المخصصة، وحالتهم الصحية مستقرة".

وأضاف أن "محافظة ذي قار لا تزال تتصدر محافظات الجنوب بعدد الإصابات، إلا أن ذلك لا يعني أن المرض خرج عن السيطرة"، موضحاً أن "الحالات موزعة على مناطق ريفية واسعة، وهناك جهود استثنائية تُبذل من قبل دائرة الصحة بالتعاون مع المستشفى البيطري والمراكز التابعة له لمتابعة الحالات المؤكدة عبر نتائج المختبر المركزي".

وشدد الخفاجي على "ضرورة دعم المستشفى البيطري في ذي قار من حيث الكوادر والتجهيزات والمواد الأساسية التي تسهم في مكافحة الوسيط الناقل للمرض"، مؤكداً أن "الجهات الصحية تعمل بشكل مكثف لمنع تسجيل المزيد من الإصابات في الفترة المقبلة".

وتُعد الحمى النزفية من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنتقل إلى الإنسان غالباً عبر لدغات القراد أو ملامسة دم أو إفرازات الحيوانات المصابة، وتنتشر بشكل خاص في المناطق الريفية التي تشهد نشاطاً زراعياً أو تربى فيها المواشي.

وتعتمد إجراءات السيطرة على المرض على التكامل بين الجهود الصحية والبيطرية، من خلال متابعة الحالات البشرية المصابة، ومكافحة الناقل الحيواني، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي في المجتمعات الريفية المعرضة للخطر.

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الصحة تنفي الاخبار المتداولة عن تفشي مرض الحمى النزفية في ذي قار
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