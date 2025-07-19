تظاهرات في الكوت للمطالبة بمحاسبة المقصرين في حريق الهايبر ماركت

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، مساء اليوم السبت (19 تموز 2025)، تعبيرا عن غضبهم إزاء حادثة حريق الهايبر ماركت، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب بوقوع الضحايا.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المتسببين في الحادث، مشددين على ضرورة توفير شروط السلامة العامة في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى، ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

وشهدت محافظة واسط خلال الأيام الماضية فاجعة مؤلمة، تمثلت باندلاع حريق هائل داخل أحد المراكز التجارية الكبرى في مدينة الكوت، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة.

الحكومة المحلية أعلنت فتح تحقيق فوري في ملابسات الحريق، بينما لا يزال الشارع الواسطي ينتظر نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، الذي حول رحلة تسوق إلى مأساة إنسانية