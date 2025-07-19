فتح تحقيق بمحاولة اغتيال ناشط في ميسان

أكد مصدر أمني، اليوم السبت (19 تموز 2025)، فتح تحقيق عاجل في محاولة اغتيال ناشط معروف يعمل في المجالات الإنسانية بمحافظة ميسان.

وقال المصدر إن "ناشطًا إنسانيًا يحمل شهادة بكالوريوس في التخدير تعرّض لمحاولة اغتيال بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، أثناء مروره في أحد الأزقة السكنية ضمن قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابة الناشط في ساقيه، حيث نُقل على الفور إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج"، مشيرًا إلى أن "حالته الصحية مستقرة حاليًا".

وأكد المصدر "تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات الحادث"، موضحا أنه "لا يمكن الجزم حتى الآن بالدوافع أو الجهات التي تقف وراء الهجوم، إلا أن هناك خيوطا أولية قد تكشف خلال الساعات المقبلة عن هوية الجناة".