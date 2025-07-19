مديرية الجوازات والإقامة: فتح باب التقديم للحصول على سمة الدخول للزيارة الاربعينية وتحديد الأسعار

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم للحصول على سمة الدخول للزيارة الاربعينية، فيما حددت أسعار سمات الدخول، فقد ذكرت المديرية في بيان ، انه "تم فتح باب التقديم للحصول على سمة الدخول السياحية للمواطنين القادمين من دول الخليج بمناسبة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضافت ان "تكلفة السمة السياحية هي (55) دولاراً أمريكياً فقط، وتشمل الرسوم الرسمية وأجور الخدمة، ويتم التقديم عليها من خلال الشركات السياحية المتعاقدة مع هيئة السياحة، على أن تُنجز خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب".

وتابعت "كما يُمكن للزائرين التقديم على سمة دخول الزيارة المباشرة، بتكلفة (75) دولاراً أمريكياً، حيث يتم التقديم عليها بشكل مباشر حصراً عبر الرابط الإلكتروني التالي:

🔗 ‏https://eservice.evisa.iq

كذلك، أكدت ان "إصدار السمة تنجز خلال 6 ساعات فقط من وقت التقديم"، مشددة "على ضرورة استكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان سرعة إنجاز المعاملة".