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وزارة الداخلية: سنعلن أسماء المقصرين في فاجعة حريق الكوت


أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها ستعلن أسماء المقصرين في حادث حريق الكوت، وفيما شددت على وجود ادوات السلامة في المواكب ولاسيما مطافئ الحريق ومخارج الطوارئ في الفنادق والمولات، بينت أنه جادة في محاسبة كل من يتاجر بالدم العراقي ولا تجامل أصحاب المشاريع المخالفة لشروط السلامة، إذ ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في مؤتمر صحفي، "إستكمالاً للجولة التي قام بها وزير الداخلية الإسبوع الماضي وما وضعه من خطط، حضر الوزير اليوم للوقوف على جميع الإستعدادات للمحافظات المشمولة بالزيارة، حيث أكد الوزير بشكل مباشر على ان تكون هذه الزيارة نموذجيةن فيما شدد على دور مفارز الدفاع المدني وإنتشارها قرب المواكب".

وأضاف أن "خطة الزيارة الأربعينية تعتمد على الجهد الاستخباري، وهي تختلف عن زيارة العاشر ويجب أن تكون فيها مرونة اكثر، وتعتمد على الجهد الاستخباري والخطة ستكون على شكل مراحل وهناك بدائل لكل جديد يطرأ على الارض، فقد غادرنا الخطط الامنية وإتجهنا الى الخطط التنظيمية والتنسيقية"، لافتاً إلى أن "وزير الداخلية اضاف جملة من الإستعدادات وإستحدث محاور اخرى، فيما شدد بشكل مباشر على ان تكون هذه الزيارة نموذجية، وأكد على دور مفارز الدفاع المدني وإنتشارها قرب المواكب، وسيكون هناك جهد كبير لشرطة المرور".

كما أوضح البهادلي أن "الوزير سيعمل مع الحكومة المحلية والجهات الدينية على توفير السيارات اللازمة للتفويج العكسي، فهناك جهد كبير للعتبات المقدسة والوزارات المختلفة في الزيارة الاربعينية، والوزراة لديها تنسيق عال مع العتبتين المقدستين في الخطط الخاصة بالزيارة"، مشيراً إلى أنه "سيتم تفعيل الرادارات على الشوارع الخارجية لسلامة الزوار، وتوزيع القطعات المهمة بعضهم على الحدود واخرى على المحاور في المداخل والمخارج، والمظاهر المسلحة تقتصر على السيطرات والمحاور الخارجية ولا توجد مظاهر مسلحة داخل المدينة".

فيما لفت إلى أن "السمة تصدر خلال 6 ساعات يحظى فيها الزائر بإقامة مدتها 30 يوم، فيما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن سمة الدخول للخليجيين وحددت نوعين لها، الاولى سياحية قيمتها 55 دولار والثانية للزيارة قيمتها 75 دولار"، مؤكداً أنه "سنعلن أسماء المقصرين في حادث حريق الكوت".

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