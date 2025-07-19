حالة الطقس: أجواء صحوة وتفاوت في درجات الحرارة في اغلب مناطق البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وتفاوت في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف وواسط 46، أربيل والسليمانية 42، كركوك وديالى وبابل 45، ميسان والناصرية والبصرة 48".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما ذكر، أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط لتتجاوز 30كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10)كم وفي الغبار (3-5)كم".