وزير الداخلية يصل كربلاء المقدسة لمناقشة تطبيق خطة الزيارة الأربعينية

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، إلى كربلاء المقدسة لمناقشة تطبيق خطة الزيارة الأربعينية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل الى محافظة كربلاء المقدسة، برفقته وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط، وكان في استقباله المحافظ وقائد عمليات كربلاء وقائد شرطتها".

وأضاف المكتب أنه "من المؤمل أن يعقد الوزير اجتماعاً لمناقشة تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالزيارة الأربعينية".