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الشيخ جلال الدين الصغير : احذروا مخاطر العاصفة الهوجاء المقبلة، فمن لم يراها مغفل، ومن لم يستعد لها عدّ من المنتحرين
وكالة انباء براثا
106
2025-07-19
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