وزير الداخلية يسحب يد مدير دفاع مدني واسط مؤقتاً بانتظار نتائج التحقيق

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، أن وزير الداخلية قرر سحب يد مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، وذلك على خلفية الحريق المأساوي الذي شهدته المحافظة وأودى بحياة عشرات الضحايا.

وقال ميري في بيان، إن “قرار الوزير جاء كإجراء احترازي، لحين انتهاء اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة تفاصيل الحادث الأليم وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات بدقة”.

ويأتي هذا القرار في ظل ضغط شعبي واسع، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الفشل في الاستجابة السريعة للحريق، وسط دعوات لإصلاح منظومة الدفاع المدني وتحديث إجراءات السلامة في المرافق العامة.