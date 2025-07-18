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العتبة الحسينية المقدسة تعليمات جديدة لتنظيم مشاركة المواكب الحسينية في زيارة الاربعين.
وكالة انباء براثا
117
2025-07-18
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