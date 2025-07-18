باحث في الشأن السياسي : : الفساد بهيئة الاستثمار ما هو الا حلقة من حلقات الفساد في الأنبار

علق الباحث في الشأن السياسي في محافظة الأنبار عبد الله الفهد، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، على فضيحة الفساد الجديدة المتعلقة بهيئة الاستثمار ورئيسها بشار العامج، معتبراً أنها واحدة من حلقات الفساد الكثيرة.

وقال الفهد في حديث صحفي إن "هذه الفضيحة ليست جديدة، وهي تعكس حالة الفساد المستشرية في الأنبار، وتهاون الجهات القضائية والرقابية المختصة، في عملية تعقب الفاسدين وملاحقتهم".

وأضاف أن "ملفات التقاعد والتعويضات ومطار الأنبار، وأراضي ناحية الوفاء، وأراضي اللواء الثامن، ومؤسسة الشهداء، وغيرها، كلها كانت شاهدة على مدى استغلال المال العام، ونفوذ السلطة، للفساد والاستثراء".

وأشار إلى أنه "كانت هناك حملة كبيرة لتعقب الفاسدين، ورأينا حملة اعتقالات من قبل لجنة أبو علي البصري، وهذا الأمر شكل رادعاً لهم، ولكن خلال الفترة الأخيرة، تراجعت عملية ملاحقة الفاسدين بشكل كبير جدا، ما أعطاهم مساحة جديدة للتحرك بأريحية".

وهزت، أمس الخميس، فضيحة فساد جديدة أركان محافظة الأنبار، مع ورود أنباء عن تقديم مستثمر أردني شكوى رسمية ضد رئيس هيئة استثمار الأنبار، بشار العامج، المقرب من حزب تقدم.

وتفيد الشكوى بأن العامج قام بـابتزاز المستثمر الأردني وإجباره على دفع مبالغ مالية كبيرة.

وتُعد هذه القضية "فضيحة فساد كبرى" تُضاف إلى ملفات الفساد المتراكمة في محافظة الأنبار، ومنها ملف فساد التقاعد الذي سبق وأن شغل الرأي العام.