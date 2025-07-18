الأخبار

باحث في الشأن السياسي : : الفساد بهيئة الاستثمار ما هو الا حلقة من حلقات الفساد في الأنبار


علق الباحث في الشأن السياسي في محافظة الأنبار عبد الله الفهد، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، على فضيحة الفساد الجديدة المتعلقة بهيئة الاستثمار ورئيسها بشار العامج، معتبراً أنها واحدة من حلقات الفساد الكثيرة.

وقال الفهد في حديث صحفي إن "هذه الفضيحة ليست جديدة، وهي تعكس حالة الفساد المستشرية في الأنبار، وتهاون الجهات القضائية والرقابية المختصة، في عملية تعقب الفاسدين وملاحقتهم".

وأضاف أن "ملفات التقاعد والتعويضات ومطار الأنبار، وأراضي ناحية الوفاء، وأراضي اللواء الثامن، ومؤسسة الشهداء، وغيرها، كلها كانت شاهدة على مدى استغلال المال العام، ونفوذ السلطة، للفساد والاستثراء".

وأشار إلى أنه "كانت هناك حملة كبيرة لتعقب الفاسدين، ورأينا حملة اعتقالات من قبل لجنة أبو علي البصري، وهذا الأمر شكل رادعاً لهم، ولكن خلال الفترة الأخيرة، تراجعت عملية ملاحقة الفاسدين بشكل كبير جدا، ما أعطاهم مساحة جديدة للتحرك بأريحية".

وهزت، أمس الخميس، فضيحة فساد جديدة أركان محافظة الأنبار، مع ورود أنباء عن تقديم مستثمر أردني شكوى رسمية ضد رئيس هيئة استثمار الأنبار، بشار العامج، المقرب من حزب تقدم.

وتفيد الشكوى بأن العامج قام بـابتزاز المستثمر الأردني وإجباره على دفع مبالغ مالية كبيرة.

وتُعد هذه القضية "فضيحة فساد كبرى" تُضاف إلى ملفات الفساد المتراكمة في محافظة الأنبار، ومنها ملف فساد التقاعد الذي سبق وأن شغل الرأي العام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باحث في الشأن السياسي : : الفساد بهيئة الاستثمار ما هو الا حلقة من حلقات الفساد في الأنبار
حريق يلتهم كرفانات متنزه قرب كلية الطب في المثنى والدفاع المدني يتدخل
احتجاجات شعبية لتردي الكهرباء ومطالبات بالتدخل العاجل في ميسان
الأمن والدفاع النيابية: إغلاق أكثر من 40 موقعاً خلال 24 ساعة بعد فاجعة "هايبر الكوت"
اعتقال متهم حرق "كرفانين" ضمن مشروع قيد الإنجاز في بغداد
الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج التحقيقات الخاصة باستهداف مواقع للقوات المسلحة
وزارة الداخلية: ندرس إعلان منطقتين في بغداد منزوعتي السلاح
وزارة العمل تحصي عدد العمال الأجانب الحاصلين على إجازات عمل رسمية
العمليات المشتركة: الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا
زيارة الأربعين المليونية: بدء الزوّار بالسير من رأس البيشة إلى كربلاء المقدسة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك