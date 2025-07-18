الأخبار

احتجاجات شعبية لتردي الكهرباء ومطالبات بالتدخل العاجل في ميسان


تظاهر العشرات من أهالي منطقة الطبر في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، (18 تموز 2025)، احتجاجاً على تردي الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز للطاقة الى المواطنين.

وطالب المتظاهرون الحكومتين المحلية والاتحادية لحل المشكلة بشكل عاجل لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في وسط الصيف اللاهب الذي تشهده البلاد.

وكانت الحكومة المحلية في ميسان قد أعلنت أمس الخميس عن "تحرك عاجل" لمعالجة أزمة الكهرباء التي نتجت عن خروج محطة كهرباء شمال العمارة عن الخدمة إثر حريق بسبب زيادة الأحمال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باحث في الشأن السياسي : : الفساد بهيئة الاستثمار ما هو الا حلقة من حلقات الفساد في الأنبار
حريق يلتهم كرفانات متنزه قرب كلية الطب في المثنى والدفاع المدني يتدخل
احتجاجات شعبية لتردي الكهرباء ومطالبات بالتدخل العاجل في ميسان
الأمن والدفاع النيابية: إغلاق أكثر من 40 موقعاً خلال 24 ساعة بعد فاجعة "هايبر الكوت"
اعتقال متهم حرق "كرفانين" ضمن مشروع قيد الإنجاز في بغداد
الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج التحقيقات الخاصة باستهداف مواقع للقوات المسلحة
وزارة الداخلية: ندرس إعلان منطقتين في بغداد منزوعتي السلاح
وزارة العمل تحصي عدد العمال الأجانب الحاصلين على إجازات عمل رسمية
العمليات المشتركة: الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا
زيارة الأربعين المليونية: بدء الزوّار بالسير من رأس البيشة إلى كربلاء المقدسة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك