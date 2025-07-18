احتجاجات شعبية لتردي الكهرباء ومطالبات بالتدخل العاجل في ميسان

تظاهر العشرات من أهالي منطقة الطبر في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، (18 تموز 2025)، احتجاجاً على تردي الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز للطاقة الى المواطنين.

وطالب المتظاهرون الحكومتين المحلية والاتحادية لحل المشكلة بشكل عاجل لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في وسط الصيف اللاهب الذي تشهده البلاد.

وكانت الحكومة المحلية في ميسان قد أعلنت أمس الخميس عن "تحرك عاجل" لمعالجة أزمة الكهرباء التي نتجت عن خروج محطة كهرباء شمال العمارة عن الخدمة إثر حريق بسبب زيادة الأحمال.