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اعتقال متهم حرق "كرفانين" ضمن مشروع قيد الإنجاز في بغداد


أعلنت قيادة شرطة بغداد/الكرخ، الجمعة، عن اعتقال متهم أقدم على حرق "كرفانين" ضمن مشروع قيد الإنجاز في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وذكر بيان للقيادة، أن "مفارز نجدة الكاظمية بالاشتراك مع مركز شرطة الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على إحراق كرفانين داخل موقع مشروع قيد الإنشاء".

وبين أن ذلك "جاء ذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين يُفيد بحدوث حريق في موقع المشروع، حيث تحركت مفارز قاطع نجدة الكاظمية بالاشتراك مع مفارز مركز شرطة الكاظمية إلى محل الحادث بشكل فوري. ومن خلال المعاينة الميدانية، تم ملاحظة احتراق كرفانين وسقوط السياج الأمني المحيط بالموقع".

وأضاف البيان، أنه "على إثر ذلك، تم إشعار السيطرة المركزية وتوجيه فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، فيما وجه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد بتشكيل فريق عمل متخصص للتحقيق وكشف ملابسات الحادث".

وأتم البيان، "بعد جهود مكثفة من البحث والتحري وجمع المعلومات، ومتابعة كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتسليمه إلى مركز الشرطة المختص لإكمال التحقيقات وعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".

 

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اعتقال متهم حرق "كرفانين" ضمن مشروع قيد الإنجاز في بغداد
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