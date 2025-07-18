الأخبار

وزارة الداخلية: ندرس إعلان منطقتين في بغداد منزوعتي السلاح


 

 

أكدت وزارة الداخلية بأن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تشهد تقدماً ملموساً يحظى بمقبولية وطنية كبيرة، لافتة إلى تسجيل أكثر من 60 ألف قطعة سلاح من قبل المواطنين عبر بوابة أور الإلكترونية، فيما كشفت عن خطط لإعلان مناطق ببغداد منزوعة السلاح تبدأ بالكاظمية المقدسة والأعظمية، فقد ذكر مدير متابعة مكتب مساعد وكيل وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة العقيد رعد الشرع للوكالة الرسمية، إن "المواطن بدأ يلمس استباب الأمن ويتعاون مع الدولة في تسجيل السلاح، وقد وصلنا إلى تسجيل أكثر من ستين ألف قطعة سلاح حتى الآن، من خلال بوابة (أور) وبإجراءات ميسرة وجيدة جداً".

وأضاف، أن "شروط التسجيل تخضع للمادة السادسة من قانون رقم 51 لسنة 2017، وتتضمن أن يكون المسجل عراقياً، عمره 25 سنة فما فوق، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، ويخضع لفحوصات وإجراءات بسيطة لا تتطلب مراجعة أو دفع مبالغ مالية".

كما لفت الشرع إلى أن "التسجيل سيكون مفتوحاً حتى نهاية السنة الحالية، وبعدها ستكون هناك إجراءات مشددة تشمل التفتيش واجتماع اللجنة العليا لإصدار قرارات رادعة بحق المخالفين"، مبيناً أن "الأمور مبشرة ونتوقع ارتفاع نسب التسجيل بنهاية العام".

فيما أعلن عن "دراسة خطط لإعلان مناطق منزوعة السلاح تبدأ من الكاظمية المقدسة والأعظمية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج التحقيقات الخاصة باستهداف مواقع للقوات المسلحة
وزارة الداخلية: ندرس إعلان منطقتين في بغداد منزوعتي السلاح
وزارة العمل تحصي عدد العمال الأجانب الحاصلين على إجازات عمل رسمية
العمليات المشتركة: الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا
زيارة الأربعين المليونية: بدء الزوّار بالسير من رأس البيشة إلى كربلاء المقدسة
وزارة النقل: خطة متعددة المحاور خاصة بالزيارة الأربعينية
مفوضية الانتخابات تعلن إحصائية جديدة للمتقدمين بصفة موظف اقتراع
حادث مروع على سريع البصرة، قرب الرميلة، يودي بحياة شخص وإصابة ثلاثة نساء
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مجمع تجاري في بغداد
وزارة التربية: أكثر من 1700 مدرسة جديدة دخلت الخدمة لإنهاء الدوام المزدوج
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك