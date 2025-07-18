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وزارة العمل تحصي عدد العمال الأجانب الحاصلين على إجازات عمل رسمية


 

 

تحدثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن عدد العمال الأجانب الحاصلين على إقامات رسمية، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة لقانون العمل، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد العمالة الأجنبية التي دخلت إلى العراق بشكل رسمي بلغ قرابة 49 ألف عامل حاصلين على إجازات عمل رسمية، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بحسب التحديثات المستمرة".

وأضاف، أن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن العمالة الأجنبية التي تدخل بطرق غير شرعية، خصوصًا أن بعض أصحاب العمل والمستثمرين يتسترون على هؤلاء العمال، ويوفرون لهم بيئة آمنة، رغم دخولهم إلى العراق بصورة غير رسمية".

كما لفت إلى، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها مجموعة من المفتشين يقومون بزيارة الشركات والاطلاع على أوراقها الرسمية، وفي حال العثور على شركة غير رسمية أو مخالفة لقانون العمل أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فسيتم غلقها بشكل رسمي".

وأكد، أن "الوزارة تعمل وفق قانون العمل رقم 38 لسنة 2015، وأيضًا استنادًا إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، والذي يقضي بأن تكون نسبة العمالة الأجنبية 20% مقابل 80% من العمالة العراقية، وفي حال مخالفة القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المشروع، سواء كانت غرامة أو إحالة إلى محكمة العمل لاتخاذ بقية الإجراءات وفق القانون".

وفيما يخص إجراءات الوزارة بشأن العمالة الوافدة التي تدخل بصفة زائرين أو بصفات أخرى، أوضح خوام، أن "كوادر الوزارة التفتيشية تقوم بزيارة مواقع العمل التي يتواجد فيها هؤلاء العمال، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بما في ذلك مخاطبة وزارة الداخلية من أجل ترحيلهم".

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