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وزارة النقل: خطة متعددة المحاور خاصة بالزيارة الأربعينية


 

 

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن وجود خطة متعددة المحاور لسد عمليات تفويج الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة خلال الزيارة الأربعينية، فيما أشارت إلى أن أكثر من 850 باصاً خصصت لخدمة الزائرين داخل وخارج مدينة كربلاء المقدسة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، للوكالة الرسمية، إن "هناك لجنة أو غرفة عمليات شكلت بتوجيه من قبل وزير النقل سابقاً، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية لإدارة ملف الزيارة الأربعينية"، مبيناً أن "الوزارة عادةً ما تقوم في كل موسم بتخصيص عدد من الباصات والتي تتكون من أكثر من 650 باصاً، بطابق وطابقين باللون الأحمر، وأكثر من 200 باص باللون الأزرق".

وأضاف أن "الباصات الزرقاء ستكون مخصصة للانتقال بين المحافظات، بينما تعمل الباصات الحمراء للانتقال داخل مدينة كربلاء المقدسة".

فيما لفت إلى أن "هذه العملية تتم ضمن محاور متعددة تحددها اللجنة العليا للزيارة الأربعينية، حيث يوجد هناك أسطول كامل من الباصات ليسد عمليات نقل الزائرين".

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