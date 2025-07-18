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وزارة التربية: أكثر من 1700 مدرسة جديدة دخلت الخدمة لإنهاء الدوام المزدوج


صرّحت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن خطة لاستبدال أكثر من 100 مدرسة طينية بأخرى حديثة، فيما أشارت الى أن هناك أكثر من 1700 مدرسة جديدة دخلت الخدمة لإنهاء الدوام المزدوج، حيث ذكر المتحدث باسم التربية كريم السيد، للوكالة الرسمية، إنه "نحتاج الى أكثر من 9 آلاف مدرسة للقضاء على الدوام المزدوج"، مشيراً الى أن "الوزارة تعمل على إنهاء وجود أكثر من 100 مدرسة طينية واستبدالها بأخرى حديثة".

وأضاف أن "الحكومة الحالية أدخلت أكثر من 1700 مدرسة جديدة للخدمة لإنهاء الدوام المزدوج"، مبيناً أن "هناك خطة لتقليل نقص المدارس في عموم العراق".

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