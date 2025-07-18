محافظة بغداد تعلن تفاصيل تأهيل مدخل العاصمة – بابل ومدة إنجازه

أوضحت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، تفاصيل تأهيل مدخل العاصمة من جانب محافظة بابل، وفيما أشارت الى إزالة 85 بالمئة من التجاوزات، حددت مدة إنجاز المشروع، حيث ذكر مدير مشروع مدخل بغداد – حلة في محافظة بغداد، عمر المشاعلة، للوكالة الرسمية، إن "نسبة إنجاز مشروع مدخل بغداد – حلة وصلت إلى 30%"، مؤكداً "استمرار العمل بوتيرة متصاعدة استعداداً لمرحلة أكبر بعد الزيارة الأربعينية".

كما أوضح، أن "مشروع تطوير وتأهيل مدخل بغداد – حلة يمتد من أقواس بغداد وحتى جسر الحصوة، بطول 25 كيلومتراً، ويتضمن إزالة جميع التعارضات والتجاوزات، بما في ذلك خطوط الماء، والكهرباء، والاتصالات، والفايبر".

وأضاف، أن "المشروع يشمل توسعة الطريق الرئيس بعرض 17 إلى 23 متراً، إضافة إلى طريق خدمي مخصص للزائرين، وإغلاق الجزرة الوسطية، فضلاً عن إنشاء خمسة جسور رئيسة، وأربعة جسور على الأنهار، فضلاً عن توسعة جسر الحصوة، إلى جانب جسر مستحدث في حي السلام".

وأشار الى أن "الطريق ينفذ بمواصفات الطرق السريعة، مع مداخل ومخارج تخدم المناطق المجاورة، حددت مواقعها بالتنسيق مع الاستشاري الدولي، كما يتضمن المشروع تنفيذ ثلاث طبقات من الأسفلت، بالإضافة إلى طبقة بوليمر".

وبين أن "العمل الحالي يتركز على أعمال الاسفلت والسبيس والطبقات النهائية، إضافة إلى أعمال الجسور"، لافتاً الى "الاستعداد لتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، البالغة نحو 35 يوماً، بهدف تهيئة الطريق لاستخدام الزوار والمواكب الحسينية بأفضل صورة ممكنة".

كذلك أكد أن "مدة إنجاز المشروع بالكامل ستكون نهاية عام 2026، إلا أننا نطمح إلى إنجازه قبل الموعد المحدد، رغم ضخامة المشروع والتحديات والعوائق الكبيرة، مثل إزالة آلاف الأمتار من الأنابيب والألياف الضوئية والكوابل الأرضية"، لافتاً الى أنه "تمت إزالة التجاوزات بنسبة تقارب 85%، من بينها إزالة 27 بناية ضمن سيطرة 75، بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية، منها بلدية المحمودية والقائممقامية".

فيما أشار الى أننا "نتطلع إلى استمرار الدعم من جميع الجهات، لإكمال النسبة المتبقية من الأعمال، والمضي قدماً نحو إنجاز المشروع في موعده أو قبله".