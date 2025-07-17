عدم التساهل ازاء اي تقصير بحريق الكوت .. السوداني : الاجراءات يجب ان تتناسب مع فداحة الخسارة

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ، بعدم التساهل ازاء اي تقصير بحادث حريق الكوت ، واكد :" ان الاجراءات يجب ان تتناسب مع فداحة الخسارة".

وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا امنيا في الكوت :" ان هذه الحوادث ممكن ان تنسف كلّ الجهود التي تبذلها الاجهزة الحكومية، نتيجة الاهمال وسوء التقدير "،مجددا التعازي لاسر الضحايا في الفاجعة الكبيرة التي تسببت بوقوع عشرات الضحايا والمصابين.

واكد القائد العام ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ضرورة ان تتناسب الاجراءات مع فداحة الخسارة ، وهو ما يتطلب عدم التساهل ازاء اي تقصير".

ووجه السوداني بالمراجعة الفورية لتدقيق كل المباني من هذا المستوى واغلاق اي مبنى لا تتوفر فيه اجراءات السلامة.

كما وجه قيادات الشرطة ودوائر الصحة والدوائر البلدية في المحافظات كافة ، باجراء مراجعة شاملة لشروط السلامة ومستلزمات الدفاع المدني.

وضم الاجتماع عدداً من كبار مسؤولي وزارة الداخلية، ولجنة التحقيق ومسؤولين من المحافظة والوزارات والدوائر المعنية، بحضور وزيري الداخلية والصحة ومحافظ واسط.