وزير الداخلية يوجه باغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري باغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات وعدم استثناء اي جهة مهما كانت عائديتها .

وذكر بيان لمكتبه ان وزير الداخلية ترأس ، اليوم الخميس، اجتماعاً في قيادة شرطة محافظة واسط، برفقة وكيلي الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي والشرطة، بحضور اللجنة المكلفة بالتحقيق ومتابعة الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة الكوت.

ووجه الوزير باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة واغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط وضوابط الامن والسلامة في بغداد والمحافظات ، وعدم استثناء اي موقع او محل تجاري، مهما كانت عائديته او ملكيته.

وشدد الوزير على ان تأخذ اللجنة دورها وعدم التهاون في هذه الاجراءات، مؤكداً :" ان اي مقصر ستتم محاسبته وفق القانون".