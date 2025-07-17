رئيس مجلس ديالى يصدر ثلاثة توجيهات عاجلة بعد فاجعة حريق الكوت

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، اتخاذ ثلاثة توجيهات فورية لمنع تكرار فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت، التي أسفرت عن سقوط أكثر من ستين ضحية، بينهم نساء وأطفال، في حادثة هزّت الرأي العام العراقي.

وقال الكروي في حديث صحفي، إن "ما حدث في الكوت يُعد فاجعة وطنية تُحتم علينا التحرك العاجل"، مؤكداً أن "أولى التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة، تضم الدفاع المدني والتشكيلات الساندة، لإجراء تقييم شامل لإجراءات السلامة في المولات والمجمعات التجارية والمخازن والمعامل والشركات".

وأضاف، أن "ثاني التوجيهات شمل البدء بحملة فحص ميداني فوري، تنطلق من بعقوبة وتمتد إلى بقية مدن المحافظة، للكشف عن أي مخالفات في شروط السلامة العامة".

وتابع، أن "ثالث التوجيهات نص على الغلق الفوري لأي موقع لا يلتزم بإجراءات السلامة، مع إشراك رؤساء الوحدات الإدارية لضمان متابعة دقيقة على أكثر من مستوى".

وأكد الكروي أن "تقريراً أولياً سيصدر خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة حول نسب التقييم"، مشدداً على "أهمية عدم تكرار مأساة الكوت في أي منطقة من ديالى، خاصة مع تصاعد موجة الحر وازدياد خطر الحرائق".

يذكر أن حريق "هايبر ماركت" في الكوت أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 60 شخصًا في حصيلة أولية غير نهائية. وقد وجه مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق فوري في الحادث، فيما وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عصر اليوم إلى موقع الحريق ووجه باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق المقصرين.

أعلن مجلس الوزراء الحداد العام على أرواح الضحايا لثلاثة أيام، وشكل لجنة تحقيقية لتقديم تقريرها للمجلس في غضون خمسة أيام كحد أقصى. كما قرر مجلس الوزراء تعويض ذوي الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار عن كل حالة وفاة.