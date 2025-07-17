مجلس الوزراء الاتحادي يصادق على مذكرة التفاهم بشأن الرواتب مع كردستان

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (17 تموز 2025)، بأن مجلس الوزراء الاتحادي صادق على مذكرة التفاهم بشأن الرواتب مع إقليم كردستان.

وقال المصدر إن "مجلس الوزراء الاتحادي صادق على مذكرة التفاهم بشأن الرواتب مع إقليم كردستان".

يشار إلى أن مصدرا مطلعا أفاد في وقت سابق من اليوم بأن مجلس الوزراء سيصوت اليوم في جلسته على قرار بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم لشهرين.

وكان قد عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.