النزاهة تباشر التحقيق في ملابسات حادث حريق "هايبر ماركت" الكوت

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، مباشرتها التحري والتحقيق في ملابسات حادث الحريق الذي نشب في "هايبر ماركت" الكوت.

وقالت الهيئة في بيان إنَّ "الفريق، المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط بالتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصّ، انتقل ميدانياً إلى موقع الحادث، للاطلاع ميدانياً على بناية المركز المُؤلَّفة من خمسة طوابق"، لافتةً إلى أنَّ "الفريق شخَّص عدم توفُّر منظومة إطفاءٍ مُتكاملةٍ؛ ممَّا تسبَّب بالتهام النيران الطوابق الأخرى، فيما فاقم النتائج عدم توفر مخارج طوارئ".

ونبهت الهيئة وفق البيان إلى عدم "وجود متابعةٍ من مُديريَّة الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح المركز".

وأضافت أنَّ "الفريق قام بإعداد تقريرٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر بدوره ربط الأوليَّات والمحاضر كافة الخاصَّة بإجراءات السلامة العامة وملاحظات الدفاع المدنيّ بهذا الصدد؛ من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد جهة المُقصّريَّـة".

وتابعت الهيئة، أنه "في الوقت الذي تحقق فيه الهيئة بملابسات الحادث فإنها تتقدَّم بأحرِّ التعازي وخالص المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".