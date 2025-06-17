رئيس الوزراء يؤكد لأمير قطر أهمية دعم مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة، فيما أكد أهمية دعم مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الإثنين، مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول الجانبان خلالها مستجدات الوضع الأمني في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الاعتداءات الصهيونية على إيران تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الإقليمي"، كما شدد على "رفض العراق خرق أجوائه الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية."

كما لفت رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية والإسلامية لإيقاف العدوان الصهيوني، ودعم مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".

بالمقابل، أكد أمير دولة قطر "دعمه لسيادة العراق، وحراك الحكومة العراقية الدبلوماسي الساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع اتساع ساحة الحرب".