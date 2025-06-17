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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مجسات النصر والهزيمة في الحرب الغاشمة ضد معقل الثورة الاسلامية
وكالة انباء براثا
105
2025-06-17
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مجسات النصر والهزيمة في الحرب الغاشمة ضد معقل الثورة الاسلامية
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