الأخبار

الحشد الشعبي: استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يمثل اعتداءً سافرًا على حرية الكلمة


أكدت هيئة الحشد الشعبي،اليوم الاثنين، أن استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يمثل اعتداءً سافرًا على حرية الكلمة.

وقالت الهيئة في بيان:"ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الكيان المحتل الحافل بالعدوان والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".

واضافت:"إن هذا الاستهداف الجبان لمؤسسة إعلامية مدنية، يُمثّل اعتداءً سافراً على حرية الكلمة ومحاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة، ويكشف عن حالة التخبط والهلع التي يعيشها الكيان الصهيوني أمام تصاعد جبهة الوعي الشعبي والإعلامي المقاوم في المنطقة".

وتابعت:"وإذ نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق ووسائل إعلامه الوطنية، نؤكد أن مثل هذه الجرائم لن تزيد شعوبنا الحرة إلا ثباتاً وإصراراً على المواجهة والدفاع عن السيادة والكرامة حتى زوال هذا الكيان المصطنع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في كربلاء.. تظاهرة تستنكر الاعتداء الاسرائيلي على إيران
الحشد الشعبي: استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يمثل اعتداءً سافرًا على حرية الكلمة
وزير الخارجية :العراق سيواصل أداء دوره الإقليمي والدولي في السعي للتهدئة
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توحيد الجهود الدولية لايقاف الحروب التي تهدد الامن والاستقرار
ضبط متهمين يروجان لادوات الغش الالكترونية في البصرة
السوداني يؤكد رفض خرق الأجواء العراقية الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية
نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر العدوان الصهيوني الغاشم المتمثل بضرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية في طهران
النائب عباس السروط : الرد الايراني المرتقب قد يمثل نقطة التحول الحاسمة وانهيار اسرائيل
القضاء يسترد 4 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي
المشهداني : الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية مدانة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك