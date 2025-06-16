الحشد الشعبي: استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يمثل اعتداءً سافرًا على حرية الكلمة

أكدت هيئة الحشد الشعبي،اليوم الاثنين، أن استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يمثل اعتداءً سافرًا على حرية الكلمة.

وقالت الهيئة في بيان:"ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الكيان المحتل الحافل بالعدوان والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".

واضافت:"إن هذا الاستهداف الجبان لمؤسسة إعلامية مدنية، يُمثّل اعتداءً سافراً على حرية الكلمة ومحاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة، ويكشف عن حالة التخبط والهلع التي يعيشها الكيان الصهيوني أمام تصاعد جبهة الوعي الشعبي والإعلامي المقاوم في المنطقة".

وتابعت:"وإذ نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق ووسائل إعلامه الوطنية، نؤكد أن مثل هذه الجرائم لن تزيد شعوبنا الحرة إلا ثباتاً وإصراراً على المواجهة والدفاع عن السيادة والكرامة حتى زوال هذا الكيان المصطنع".