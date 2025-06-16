وزير الخارجية :العراق سيواصل أداء دوره الإقليمي والدولي في السعي للتهدئة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين أن العراق سيواصل أداء دوره الإقليمي والدولي في السعي للتهدئة وحصر .

وقال بيان لوزارة الخارجية:"أن حسين تلقى ، اليوم الاثنين ، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقچي، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة على ضوء التصعيد العسكري الأخير".

ويُعد هذا الاتصال وفق البيان ،الثاني بين الوزيرين منذ بدء الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار التواصل المستمر والتنسيق السياسي لمواجهة تطورات الأزمة الراهنة".

وأكّد الوزير الإيراني خلال الاتصال أن بلاده تتابع التطورات العسكرية عن كثب، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع رقعة الحرب لتشمل منطقة الخليج”، موضحاً أن موقف إيران واضح برفض توسيع الصراع، سواء من الناحية الجغرافية أو تجاه أي دولة أخرى".

كما اكد عراقجي ،أن العمليات الجارية تأتي في إطار “ردٍّ دفاعي” على الاعتداءات الإسرائيلية، ولا تهدف إلى تصعيد المواجهة مع أطراف أخرى".

من جانبه، شدد فؤاد حسين على أن موقف العراق من العدوان واضح وثابت، وأن الحكومة العراقية تواصل جهودها الحثيثة عبر القنوات الدبلوماسية لمنع تفاقم الصراع ووقف إطلاق النار".

وأشار إلى أهمية الاستمرار في اتباع نهج يرفض توسيع نطاق الحرب، سواء من حيث الجغرافيا أو الأطراف المنخرطة، محذراً من تداعيات أي تصعيد إضافي على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد فؤاد حسين بحسب البيان ،أن العراق سيواصل أداء دوره الإقليمي والدولي في السعي للتهدئة وحصر الأزمة ضمن أطر يمكن احتواؤها سياسياً ودبلوماسياً"