رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توحيد الجهود الدولية لايقاف الحروب التي تهدد الامن والاستقرار

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة توحيد الجهود والمواقف الدولية من اجل ايقاف الحروب التي تهدد الامن والاستقرار .

واشار رئيس الجمهورية ، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين ، السفير المصري لدى العراق احمد سمير، الى عمق العلاقات العراقية المصرية وضرورة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ودورها في تعزيز فرص السلام في المنطقة، مشددا على همية التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اكد رئيس الجمهورية ، بحسب بيان رئاسي ، ضرورة توحيد الجهود والمواقف الدولية من اجل ايقاف الحروب التي من شأنها تهديد امن واستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحل السياسي لجميع الاشكاليات بين الدول ، بما يحفظ السلم الاقليمي والعالمي.

من جانبه، اكد السفير المصري حرص بلاده على تعزيز اواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، واشاد بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.