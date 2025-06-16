ضبط متهمين يروجان لادوات الغش الالكترونية في البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة، اليوم الاثنين، عن ضبط متهمين يروجان لأدوات الغش الإلكترونية فائقة الجودة.

وذكر الجهاز في بيان ، أن "المفارز الأمنية لجهاز الأمن الوطني في البصرة نجحت في تنفيذ عمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين في ترويج وبيع أدوات الغش الإلكترونية المتطورة، وذلك في إطار جهود مكثفة للحد من هذه الممارسات في الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي".

وأضاف البيان، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث نُفذت عملية تعقب أسفرت عن ضبط المتهم بالجرم المشهود وهو يمارس نشاطه الإجرامي".

وأشار الى أنه "تم ضبط (9) سماعات غش إلكترونية متطورة، و(12) قطعة ملابس مجهزة بمنظومة سماعات مخفية، و(24) منظومة اتصال على شكل بطاقات فيزا، و(50) بطارية لتشغيل الأجهزة، وأدوات تجهيز متكاملة لتركيب المعدات".

وتابع البيان، أنه "في عملية منفصلة، تمكنت مفارز الأمن الوطني في مركز محافظة البصرة من إلقاء القبض على متهم آخر متلبساً بترويج وبيع أدوات الغش الامتحاني، حيث ضُبطت بحوزته أدوات غش حديثة تشمل سماعات خاصة ومنظومة اتصال متطورة مثبتة في أماكن يصعب كشفها".

واشار الى توقيف المتهمين وفق أحكام المادة القانونية 132 من قانون العقوبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.