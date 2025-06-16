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نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر العدوان الصهيوني الغاشم المتمثل بضرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية في طهران


 استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين بشدة قيام قوات الاحتلال الصهيوني بضرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في الايراني في طهران اليوم والذي راح ضحيته عدد من الموظفين العاملين في الهيئة ما ادى الى انقطاع البث في قناة الاخبارية الرسمية الايرانية .

وقالت النقابة في بيان ان هذا العمل العدواني الغاشم يعد محاولة للتغطية على الجرائم المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد ايران لتشمل هذه المرة وسائل الإعلام

وطالبت نقابة الصحفيين العراقيين المجتمع الدولي ومنظماته واحرار العالم بأيقاف تلك الجرائم والوقوف الى جانب ايران ضد الاعتداء الصهيوني عليها 

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نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر العدوان الصهيوني الغاشم المتمثل بضرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية في طهران
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