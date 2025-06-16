المشهداني : الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية مدانة

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إن الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية مدانة، فالشعب الايراني جار لنا وتربطنا به روابط جغرافية واسلامية، .

وقال المشهداني خلال استقباله القائم باعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فاجن ان موقفنا هو المطالبة بإيقاف الحرب، ولا نقبل الأذى لأي جار للعراق ونطمح لحسن جوار مع الجميع.

واوضح بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، استقبل اليوم الاثنين، القائم باعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فاجن، وبحث معه اوضاع المنطقة.والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

كما تم بحث تطورات الاوضاع الجارية في المنطقة، والاعتداءات الصهيونية على جمهورية ايران الاسلامية، وانعكاساتها على الدول المجاورة والتي تسير باتجاه لا يحمد عقباه.

وشدد المشهداني على ان هدفنا هو حماية العراق وشعبه واستقراره وان نبتعد عن الصراع، ونرفض اي انتهاك لسيادتنا سواء كان على الارض او في السماء او ان تستخدم للاعتداء على جيراننا.

من جانبه شكر القائم بالاعمال الرئيس المشهداني على إتاحته الوقت للقاء، مؤكدا ان العراق من أفضل الديمقراطيات في المنطقة ونحن حريصون على اقامة افضل العلاقات معه، ولدينا تعاون أمني جاد ومستمر مع القوات الأمنية العراقية وكذلك الاقتصاد والاستثمار متواصل بيننا.

واوضح ان حكومة الولايات المتحدة تتفهم طبيعة العلاقة والعوامل المشتركة بين العراق وايران وهي اواصر طبيعية وعازمة على حل الملف النووي من خلال العودة للمفاوضات وهذا ما يدعو له الرئيس ترامب.

واكد ان حكومة الولايات المتحدة لا تقوم بأي مساهمة في ضرب ايران بأي شكل من الأشكال ولا تقوم بأي دعم، نحن نعمل فقط على حفظ أرواح الامريكان ونأمل من ايران ذلك ايضا حتى لا تسوء الأمور.

وجرى في اللقاء ايضا بحث الاستحقاق الانتخابي والاستعدادات الجارية لتحقيقه في موعده المحدد،

و اكد الجانبان في ختام اللقاء على ادامة التواصل وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك للتوصل الى افضل نتائج.