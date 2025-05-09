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وزارة الاتصالات: توحيد حركة الاتصالات من الفاو إلى إبراهيم خليل باتفاق تاريخي


 

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الخميس توقيع عقد شراكة جديد مع شركة دل تكنلوجي  الكوردية المخولة رسميا من قبل إقليم كوردستان لإمرار حركة الاتصالات الدولية عبر العراق باستخدام أسلوب العبور المؤقت (الترانزيت) في خطوة وصفت بالتاريخية لتوحيد شبكة الاتصالات الوطنية، حيث ذكرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري خلال مراسم توقيع العقد إن أهمية هذا الاتفاق تكمن في تفعيل ممر العراق الدولي وزيادة الإيرادات مع تعزيز موقع البلاد الجغرافي كممر استراتيجي لحركة الاتصالات العالمية.

وأضافت أن توقيع هذا العقد مع شركة (دل تكنلوجي) يمثل نقلة نوعية إذ ولأول مرة يتم تقديم العراق كشبكة اتصالات موحدة وقطعة واحدة من أقصى الجنوب في الفاو إلى أقصى الشمال في إبراهيم الخليل مشيرة إلى أن الشركات العالمية كانت سابقا تتعامل بشكل منفصل مع الوزارة الاتحادية وشركات الإقليم ما كان يضعف جاذبية العراق كممر للاتصالات.

كما أكدت الوزيرة أن الاتفاق مع شركة (دل تكنلوجي) المرخصة في الإقليم جاء بعد مفاوضات ناجحة ويتيح للشركات العالمية التعامل مباشرة مع وزارة الاتصالات الاتحادية ما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية العراقية.

بالمقابل، قال المدير المفوض لشركة دل تكنلوجي الكوردية آرام الصالحي إن الشركة تمتلك بنية تحتية تمتد من الحدود الشمالية إلى الجنوبية مضيفا نحن جاهزون اليوم مع وزارة الاتصالات لتقديم معابر الترانزيت وندعو الشركات العالمية للاستفادة من موقع العراق كممر آمن واستراتيجي.

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