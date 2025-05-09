السوداني يهنئ البابا ليو الرابع عشر باختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قداسة البابا (ليو الرابع عشر) باختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية في روما والعالم.

وقال السوداني في تدوينة على منصة (إكس ): "نهنئ قداسة البابا (ليو الرابع عشر) باختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية في روما والعالم، ونسأل الله العليّ القدير ان يمدّه باسباب النجاح في اداء مهامّه الجديدة المشرفة، وان يستديم مسار العمل من اجل سلام العالم وامن الانسان في كلّ مكان، المسار الذي اختطته حاضرة الفاتيكان بوصفها مثابةً للخير والمحبّة والطمأنينة والتقارب بين الاديان والشعوب، واعلاء القيم الاخلاقية والانسانية".