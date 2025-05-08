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رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يبحث مع وفد "ميتا" تنظيم المحتوى وحماية البيانات


 

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، اليوم الخميس، مع وفد شركة "ميتا" المالكة لـ(فيسبوك وإنستغرام وواتساب) برئاسة بسمة عماري، تنظيم المحتوى وحماية البيانات، إذ ذكرت الهيئة في بيان، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، استقبل في مقر الهيئة ببغداد، وفداً رفيع المستوى من شركة “ميتا” المالكة لمنصات (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) برئاسة بسمة عماري، مسؤولة إدارة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في لقاء خُصص لبحث مسارات التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بتنظيم المحتوى وتعزيز الحضور الرقمي الآمن للعراق على المنصات التابعة للشركة".

وأكد أبو رغيف خلال اللقاء أن "هيئة الإعلام والاتصالات تضع في صدارة أولوياتها صيانة السيادة الرقمية للعراق، والتأكيد على احترام الخصوصية والمعايير الوطنية في كل ما يُنشر عبر منصات التواصل"، مشيراً ًإلى "أهمية تحقيق تفاهمات واضحة مع شركة ميتا في هذا الصدد".

وأشار البيان الى أن "هذه الزيارة هي الأولى من نوعها إلى العراق لمسؤول رفيع في شركة ميتا، وتعكس اهتمام الشركة بتطوير علاقتها مع الجهات العراقية الرسمية، في إطار سعيها لفهم أولويات العراق الرقمية، وبناء قنوات تواصل مباشرة وأكثر فاعلية مع الهيئات التنظيمية".

ولفت الى أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير آليات المتابعة والتنسيق المشترك لرصد المحتوى المضلل أو المسيء، واعتماد إجراءات أكثر عدالة وشفافية بحق المستخدمين العراقيين، ولا سيما ما يتعلق بحذف المحتوى أو حظر الصفحات التابعة للمؤسسات الإعلامية والرسمية".

كما شددت الهيئة على "ضرورة اعتماد مسارات محددة لتوثيق الحسابات الرسمية بالتعاون المباشر مع الهيئة، وإنشاء مركز دعم إقليمي خاص بالعراق يُعنى بتسهيل التواصل مع الجهات المختصة ومعالجة البلاغات المتعلقة بالمحتوى أو سياسات الاستخدام".

وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى "أهمية تنفيذ برامج توعية مشتركة حول الأمان الرقمي والتحقق من المعلومات، بالشراكة مع الجامعات والمنظمات المدنية، دعماً لجهود رفع الوعي المجتمعي تجاه التهديدات الرقمية وآليات الحماية الذاتية".

فيما أكد أبو رغيف أن "الهيئة منفتحة على التعاون الواعي مع شركات التكنولوجيا العالمية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويحفظ حضور العراق الرقمي، ويضمن بيئة تواصلية عادلة ومتوازنة تلتزم بالأطر القانونية والسيادية للدولة".

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رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يبحث مع وفد "ميتا" تنظيم المحتوى وحماية البيانات
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