محافظة ميسان تفتتح مشاريع تعليمية جديدة وتعلن عن خطط مستقبلية

أعلن محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح عدد من المشاريع في قطاع التعليم، منها بنايات جديدة في جامعة ميسان والمعهد التقني، مؤكدًا استمرار العمل على مشاريع تعليمية أخرى، إذ أشار معاون المحافظ للشؤون الفنية، ماجد جعفر، إلى افتتاح بناية توسعة كلية الزراعة، التي تضم قاعات ومختبرات ومرافق متكاملة، مؤكدًا وجود خطط مستقبلية تشمل مختلف مراحل التعليم.

بالمقابل، ذكر رئيس جامعة ميسان، عادل مانع، أن المشاريع الجديدة تستجيب للتوسع الأكاديمي وتوفر بيئة تعليمية مناسبة، مبينًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع إضافية ضمن القطاع.