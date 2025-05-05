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لجنة التربية البرلمانية تبحث تعديل القانون وتوزيع الأراضي للتربويين


 

بحثت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، التعديلات المقترحة على قانون وزارة التربية، إلى جانب مناقشة ملفي توزيع قطع الأراضي للتربويين والعطلة الصيفية للمعلمين، حيث ذكر بيان صادر عن اللجنة، أن النائب الأول لرئيس لجنة التربية، محمود القيسي، وأعضاء اللجنة، عقدوا اجتماعا مع الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، ضمن التحضيرات للقراءة الثانية لمقترح تعديل القانون، والمقرر إدراجه على جدول أعمال البرلمان في جلسة الاثنين المقبل.

كما تناول الاجتماع التعديلات التي تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للوزارة، ورفع مستوى التعليم، وتعزيز مكانة المعلمين، بحسب البيان.

وفي ذات الصدد، أعلن القيسي عن نية اللجنة استضافة جميع المحافظين في البرلمان، بحضور وزير التربية، لمتابعة تنفيذ إجراءات توزيع الأراضي لشريحة التربويين، وضمان استكمال استحقاقهم السكني.

كما ناقش المجتمعون مسألة العطلة الصيفية للمعلمين الذين أكملوا مهامهم، مؤكدين ضرورة مراجعة التعليمات الخاصة بالإجازات لضمان العدالة والمرونة.

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لجنة التربية البرلمانية تبحث تعديل القانون وتوزيع الأراضي للتربويين
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