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محافظ المثنى يحدد آلية تعويض مزارعي الشلب


 

صرّح محافظ المثنى مهند العتابي، اليوم الإثنين، بأن الحكومة ماضية في حماية المنتج الوطني وتعويض مزارعي الشلب، فيما حدد آلية التعويض، حيث ذكر العتابي للوكالة الرسمية، إنه "تمت مناقشة موضوع تعويض مزارعي الشلب مع وزير الموارد المائية عون ذياب خلال لقاء موسع"، موضحًا، أن "توجه الحكومة بات واضحًا في حماية المنتج من خلال سعر الغلات المشجعة في الموسمين الشتوي والصيفي، إذ جرت اليوم مناقشة حماية المنتِج الوطني (المزارع)".

وأضاف، أن "محافظة المثنى تضم (جيشًا) من المزارعين الذين تضرروا بسبب شح المياه، ما تسبب بخسارتنا لمحصول الشلب (الرز) في موسم 2023".

كما شدد العتابي على، "أهمية دعم وتعويض المزارعين المتضررين من شح المياه، والذين لم يتمكنوا من الزراعة"، مؤكدًا، أن "آلية التعويض كانت مشجعة، من خلال اعتماد المساحات المزروعة الأكبر في عام 2021، مع هامش ربح مناسب، بعد احتساب الغلة وخصم التكاليف".

فيما ختم العتابي بالقول: إن "إنصاف المزارعين اليوم هو إنصاف لنا جميعًا"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة المحلية في المحافظة طرحت كل ما لديها في دعم المزارعين، معربًا عن الأمل في أن يتم تعويضهم عمّا فاتهم من الزراعة".

وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحث في وقت سابق من، اليوم الإثنين، آلية تعويض مزارعي الشلب في محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى، فيما أكد أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء للمصادقة على تعويض فلاحي محصول الشلب المتضررين.

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