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وزارة التعليم العالي تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أدرس في العراق"


 

صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، عن استعداد الوزارة لإطلاق النسخة الثالثة، من  برنامج "ادرس في العراق"، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، وناقشا تطوير مجالات التعاون الأكاديمي بين مؤسسات البلدين".

كما أكد العبودي،  "استعداد العراق ومؤسساته الجامعية الى التعاون في ميدان البحث العلمي المشترك، وتطوير سياقات التفاهم والتبادل الثقافي"، مشيرا الى أن "الوزارة وجامعاتها تستقطب آلاف الطلبة الدوليين ضمن برنامج ادرس في العراق، وتستعد لإطلاق نسخته الثالثة قريبا".

بالمقابل، أعرب السفير التركي عن "سعادته بمستوى التنسيق بين الجانبين ومستوى مؤشرات التنمية في العراق"، لافتا إلى "رغبة الطلبة الأتراك للدراسة في الجامعات العراقية، التي تمتلك تاريخا وحضورا علميا هاما".

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وزارة التعليم العالي تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أدرس في العراق"
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