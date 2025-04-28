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محافظ بغداد يصدر توصيات لمكافحة الحمى القلاعية والنزفية


 

أصدر محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عدة توصيات لمكافحة الحمى القلاعية والنزفية، حيث ذكر العلوي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم عقد اجتماع مع اللجنة المختصة بالأوبئة في محافظة بغداد، ناقشنا فيه ظهور حالات للحمى النزفية في بغداد، والتي بلغت (3) حالات".

وأوضح أنه "تمت دراسة الأسباب المؤدية إلى هذه الإصابات الناتجة عن فيروس تكون فيه حشرة القراد الوسط الناقل للإنسان، مع مناقشة الإجراءات التي يجب أن تتخذ من الجهات المعنية للوقاية والمعالجة".

كما أضاف ان "هناك توصيات لتكثيف التوعية بأسباب المرض وطرق الانتقال، من أهمها الجزر العشوائي لأن الفيروس ينتقل عن طريق السوائل في جسم الحيوان إلى الإنسان، مع تفعيل فرق ولجان لمتابعة ومراقبة الجزر العشوائي بإسناد ومعاونة القوى الماسكة للأرض"، مبينا ان "التوصية الثالثة خصت منع انتقال الحيوانات داخل بغداد من بؤر الإصابة إلى المناطق الأخرى أو من وإلى محافظات أخرى ولفترة محددة".

فيما دعا العلوي الى "العمل والتعاون لمكافحة هذا النوع من الإصابات بالإضافة الى ضرورة التوعية الاجتماعية التي تقوم بها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات الاجتماعية التي ستبين الأسباب وطرق الوقاية أيضا"، لافتا الى أن "محافظة بغداد ستتولى طبع بوسترات ومنشورات وتكثف النشاطات في المنتديات للشرح والتوعية بخصوص هذا الوباء".

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