محافظ النجف الأشرف: سنعمل على زيادة المساحة الزراعية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية

أكد محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، اليوم الاثنين، العمل على زيادة المساحة الزراعية في المحافظة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، حيث ذكر كناوي للوكالة الرسمية، إن "التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية مهم جدا لأنه يؤدي الى الحفاظ على حقوق الفلاحين، خاصة وأن النجف الأشرف هي المحافظة الأولى في زراعة محصول الشلب"، مبيناً أن "المحافظة تضررت كثيراً بعدم زراعة مساحات كبيرة، إلا أن لجنة الأمر الديواني 250480 برئاسة وزير المواد المائية، عون ذياب ستنصف المحافظة".

كما بيّن أن "آلية التوزيع التي نعمل عليها هي ذات الآليات السابقة التي نجحت مع تعديل بعض القضايا"، لافتا الى أننا نعمل على تجاوز جميع الإخفاقات من خلال هذه اللجنة".

وعقدت لجنة الأمر الديواني 250480 اجتماعاً برئاسة وزير المواد المائية، عون ذياب وحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المشاريع هاشم الكرعاوي ومحافظي النجف الأشرف والديوانية والمثنى وعضوية وكلاء وزراء الزراعة والتخطيط والتجارة ومدير عام المالية لوضع آلية لإقرار توصيات لتعويض الفلاحين والمزارعين لمحصول الشلب في المحافظات المذكورة لدعم المزارعين وخلق حالة استقرار.

كما ناقش الاجتماع (الأسباب التي تدعو الى تخصيص مبالغ التعويضات، الآلية المقترحة لصرف التعويضات، آلية احتساب الكلف المصروفة على الدونم الواحد).