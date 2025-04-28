محافظ الديوانية: تعويضات المزارعين تدعم الزراعة وتوفر أجواء إيجابية

أكد محافظ الديوانية، عباس الزاملي، اليوم الاثنين، أن تعويضات المزارعين ستوفر أجواء إيجابية وتدعم الزراعة بالمحافظة، إذ ذكرالزاملي، نشكر وزير الموارد المائية، على استضافتنا بناء على الأمر الديواني وحضور إخواننا المحافظين والمستشار والوكلاء لحسم ملف التعويضات لمحصول الشلب لعام 2023.

وأضاف الزاملي، أن "محافظة الديوانية تعد ثاني محافظة بزراعة الشلب بعد محافظة النجف بمساحة كلية المفروض تصل الى 160 ألف دونم"، مبينا أنه "في عام 2021 كانت المساحة المزروعة 150 ألف دونم تقريبا، وفي عام 2023 كانت 2000 دونم فقط من مجموع ال 150 ألفا والذي نطالب بتعويضات به بخصوص موضوع البذور لأن محصول العنبر يعد سمة لهذه المحافظة".

كما أكد، أن التعويضات ستوفر أجواء إيجابية للمزارعين في مناطقنا باعتبارها دعما مقدما لهم لبقاء ديمومة وجودهم بأراضيهم واستمرارهم بالزراعة"، مشيرا الى أنه "نأمل من دولة رئيس الوزراء الإسراع بموضوع صرف مستحقات الفلاحين لحسم هذا الملف".