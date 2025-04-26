أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، تمديد تحديث بيانات البطاقة التموينية في بغداد حتى 5 أيار المقبل، وإيقاف التحديث في أربع محافظات.

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة طالب حسن، ، أنه "استنادًا إلى توجيهات وزير التجارة أثير الغريري، تقرر إيقاف عمليات تحديث بيانات البطاقة التموينية في أربع محافظات هي (ميسان، الديوانية، ديالى، والأنبار)"، مشيرًا إلى، أن "التمديد في بغداد يأتي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإكمال إجراءات التحديث".

وأوضح، أن "محافظات إخرى ستنضم قريبًا إلى عمليات التحديث وأتمتة البطاقة التموينية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحديث النظام التمويني ليشمل جميع المحافظات".

ودعت وزارة التجارة، "المواطنين المشمولين بالتحديث إلى الإسراع في إكمال إجراءاتهم ضمن المدة المحددة، تفاديًا لإيقاف تجهيزهم بالحصص التموينية في حال عدم تحديث البيانات".