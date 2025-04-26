المحكمة الاتحادية العليا توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية في إسطنبول

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المحكمة الدستورية التركية في إسطنبول.

وذكر بيان للمحكمة انه "جرى توقيع المذكرة، امس الجمعة، على هامش مشاركة رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الملتقى العلمي الدستوري الذين تم في اسطنبول لمناسبة حلول الذكري الثالثة والستين لتأسيس المحكمة الدستورية التركية وبحضور عدد كبير من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء المحاكم الدولية وذلك بدعوة من نظيره قادر أزوكايا رئيس المحكمة الدستورية التركية".

وأوضح، أن "مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية".