السوداني: حققنا الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بعدما كنا ننفق 6 تريليونات دينار سنوياً

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بعدما كان العراق ينفق 6 تريليونات دينار سنوياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر، اليوم السبت، المؤتمر العشائري العام لعشائر بني حجيم في العاصمة بغداد ومحافظة المثنى".

وبارك السوداني المؤتمر العشائري، مستذكراً "المواقف البطولية للعشائر العراقية في دعم السلم الأهلي والمجتمعي، وموقفها الكبير في تلبية نداء المرجعية ومواجهة الارهاب، حيث تسابق أبناؤها في الذود عن وحدة العراق، وقدموا كوكبة من الشهداء والجرحى الأبطال".

وأشاد "بالمواقف المشرفة لعشائر بني حجيم وباقي العشائر في فض النزاعات"، مشدداً "على ضرورة الوقوف بوجه أي تصرف يسيء إلى صورة العشيرة، كونها الداعم الأساسي لبناء الدولة والمجتمع".

واكد أنّ "المرجعية الدينية شخصت احتياجات ومتطلبات شعبنا، وهي ذاتها التي تضمنتها محاور البرنامج الحكومي، وعلى رأسها منع التدخلات الخارجية، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة جميع أشكال الفساد"، مبيناً أنّ "المسؤولية تحتم علينا ترجمة الأولويات التي حددتها المرجعية العليا، وأن نتبع هذا المسار، بالتعاون مع جهود عشائرنا الكريمة".

وبين السوداني أن "هناك حالة من الرضا لعمل الحكومة التي وضعت أولويات المواطن كضرورة لمعالجة الأخطاء والسياسات التي أدت إلى التأخر، عبر العمل على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية"، مشيراً إلى "ما تحقق من خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي، بضمنها إيقاف الهدر في إنتاج الكهرباء، وحرق الغاز، حيث ستعمل كل المحطات نهاية 2027 على الغاز العراقي".

وأكد أنّ "العراق كان ينفق 6 تريليونات دينار سنوياً على استيراد المشتقات النفطية، واليوم حققنا الاكتفاء الذاتي".