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رئيس هيئة الإعلام يناقش مع لجنة النزاهة النيابية خطوات دعم الشفافية في القطاع الرقمي


 

ناقش رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، اليوم السبت، مع عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة ضحى رضا القصير، عدداً من الملفات المتعلقة بقطاعي الإعلام والاتصالات، وسبل تسريع عملية التحول الرقمي، ومعالجة التحديات القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذ البرامج الرقمية في مؤسسات الدولة، حيث ذكر بيان للهيئة، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لتسريع وتيرة المتابعة وإنجاز الملفات ذات الطابع الرقابي، ولاسيما ما يتعلق بالمخالفات والشبهات الإجرائية في هذا القطاع الحيوي المؤثر، مع التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات وتعزيز التكامل الرقابي بين الهيأة واللجنة النيابية في بغداد والمحافظات على حد سواء وخصوصاً في ملفات التراخيص والتجاوزات".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول رؤية الهيئة في تنظيم حرية التعبير وضبط المحتوى الإعلامي، وتحقيق التوازن بين الرقابة والمسؤولية المهنية، مع دعم المبادرات الهادفة إلى تنظيم المشهد الإعلامي وفق معايير مهنية رصينة".

كما تابع أن "الاجتماع ناقش ملف التراخيص الإعلامية، والتصدي لمحاولات استغلالها في أغراض غير مهنية أو مشبوهة، مع التشديد على توحيد الجهود الرقابية والتنظيمية لضمان الشفافية وضبط الأداء الإعلامي ضمن الإطار المهني السليم".

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رئيس هيئة الإعلام يناقش مع لجنة النزاهة النيابية خطوات دعم الشفافية في القطاع الرقمي
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